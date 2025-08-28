El Municipio de Almirante Brown, a través de la Dirección de Turismo y en articulación con el Centro de Educación Agraria Nº 34, lanzó una propuesta de talleres gratuitos de introducción al turismo para los vecinos y vecinas del distrito con el objetivo de fortalecer la difusión de los atractivos culturales, artísticos, naturales e históricos de nuestro distrito.

La Comuna informó que se trata de cuatro talleres gratuitos para la comunidad que contarán con dos encuentros cada uno y que abordarán diferentes ejes vinculados al turismo local: turismo natural y de estancias, turismo religioso, turismo rural y patrimonio cultural. Las jornadas se realizarán en espacios emblemáticos de Brown e incluirán recorridos por sitios de valor histórico, productivo y cultural.

El primer taller, de Turismo Natural y de Estancia, se realizará el martes 16 de septiembre en la cafetería “Villa Antares” del Parque Saludable Ramón Carrillo, y el sábado 20 de septiembre con un recorrido por Ministro Rivadavia.

El segundo, de Turismo Religioso, tendrá lugar el jueves 25 de septiembre en la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia, con salida hacia la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito, y continuará el jueves 2 de octubre con un recorrido por otra de las iglesias más importantes del distrito.

El tercer taller, de Turismo Rural, se desarrollará el jueves 9 de octubre en la Granja Educativa Municipal, mientras que el jueves 16 de octubre se llevará a cabo una visita a productores rurales de Almirante Brown.

Finalmente, el taller de Patrimonio Cultural se concretará el jueves 23 de octubre en la Biblioteca Esteban Adrogué, con un segundo encuentro el jueves 30 de octubre que incluirá un recorrido por el casco histórico de la ciudad.

Desde la Dirección de Turismo local indicaron que para consultas e inscripción que es libre y gratuita los interesados podrán comunicarse por WhatsApp al 11-2534-1024.