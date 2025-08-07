Con el objetivo de unir a trabajadores y empleadores con un simple clic, de manera de facilitar la búsqueda de trabajo, dos vecinos de Lomas de Zamora crearon la plataforma «Argentina Labura». Se trata de Felipe Calabuig y Lucas Basile que se conocieron trabajando en el exterior y decidieron emprender esta una herramienta digital que busca transformar el acceso al trabajo en todo el país.

El servicio funciona a través del sitio web argentinalabura.com, donde los usuarios pueden acceder a la información de oferta y demanda de trabajo. El sitio gratuito no solo permite ofrecer servicios, sino también encontrar ofertas laborales concretas, organizadas por ciudad y rubro. La plataforma ofrece contacto directo, sin intermediarios y sin formularios eternos.

“Nuestra tarea es asegurarnos de que funcione de forma simple. Que alguien pueda entrar, apretar un botón y contactar al profesional directamente por WhatsApp o redes. Y también trabajamos mucho en la verificación de los perfiles”, explicó a su vez Lucas Basile, quien es el desarrollador técnico de la iniciativa.

“El objetivo fue apostar por un proyecto que fomente el trabajo local, que conecte directamente a quienes ofrecen servicios con quienes los necesitan, sin intermediarios que encarezcan todo”, detalló Felipe, quien se ocupa de la comunicación del proyecto, en diálogo con El Diario Sur. “Fue una idea clara: si queremos que a nuestra comunidad le vaya bien, tenemos que empezar por ayudarnos entre nosotros”, expresó.

En ese marco, el joven aseguró “que muchas veces en Argentina se subestima a ciertos oficios. Como que si sos recolector, zapatero, albañil, parece que valés menos que alguien con un título universitario”. Y agregó: “La verdad es que todos los trabajos son importantes. Un abogado, por ejemplo, no podría ir a su oficina si no hay alguien que mantenga la ciudad limpia, que le repare el calzado, o que le cocine”.

Argentina Labura se construye de manera tal que su uso sea fácil, rápido y cómodo. La plataforma permite que, ante una necesidad puntual, cualquier persona pueda ingresar, apretar un botón y contactar al profesional por vía Whatsapp o redes con un solo click. Para buscar lo que necesitas, solo basta con filtrar por ciudad, rubro o simplemente tipear una palabra clave.