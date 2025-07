El presidente Javier Milei anunció que vetará los proyectos de aumento jubilatorio, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, aprobados este jueves por el Senado. La advertencia llegó poco después de que la oposición consiguiera avanzar con el paquete de iniciativas que ya contaba con media sanción de Diputados. «Nada de esto nos toma por sorpresa. Estamos preparados para este escenario y sabemos que vamos a salir exitosos», aseguró el mandatario.

La sesión permitió avanzar con un paquete de medidas previsionales impulsadas por la oposición, que incluye: un ajuste adicional del 7,2% para jubilaciones y pensiones, correspondiente a la inflación de enero de 2024, que no había sido reconocida. La actualización del bono previsional, que pasaría de $70.000 a $110.000, y tendría ajuste automático por inflación. La prórroga de la moratoria por dos años para que quienes no reúnan los 30 años de aportes puedan adquirir los períodos faltantes y acceder al haber mínimo. La declaración de la emergencia en discapacidad, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones

Durante su intervención, Milei ratificó su decisión: «A la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100 mil a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Y si se llegaran a dar condiciones en las que el veto no prosperara, que no lo creo, lo vamos a llevar a la Justicia».

En el peor de los escenarios, dijo, el impacto sería limitado: «Aun si la Justicia actuara con rapidez y decidiera tratarlo en poco tiempo, el daño sería mínimo. Sería una mancha de dos meses que vamos a revertir el 11 de diciembre en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente».