Por Ramiro Céspedes

Este sábado San Martín de Burzaco recibirá nuevamente a uno de sus rivales de la región, Brown de Adrogué, después de casi tres décadas. En la previa, Franco Benítez, uno de los referentes de Sanma, habló con Brown On Line sobre lo que representa el partido, cómo llegan al mismo, y la expectativa alrededor del club en general.

Benítez llegó hace poco más de un año al Azul, carga con muchos compromisos exigentes en su haber debido a su vasta trayectoria, aún así, destaca el que se aproxima: «Me tocó jugar varios clásicos, pero este hace mucho tiempo que no se juega, entonces es distinto a los demás». Choques como este suelen traer preparativos extra, ya sea deportivos o mentales, sin embargo, el ex Deportivo Merlo pone el foco en otro lugar: “Preparándome de la mejor manera, y disfrutando también. Es muy bueno poder estar en esta clase de partidos y no se da siempre».

Más que tres puntos

En cuanto a la relevancia de este encuentro para las aspiraciones de San Martín en la categoría, más allá de lo que significaría ganar, Benítez afirmó que un triunfo podría dejar muy bien posicionado al equipo de cara a lo que se viene. Actualmente, Sanma está sexto, con chances de escalar al cuarto puesto.

El Boga como factor clave

Respecto al contexto de jugar en casa, el volante remarcó lo fundamental que es el aguante de los hinchas: «Es muy importante jugar de local para nosotros, sabemos el apoyo que tenemos cada vez que nos toca, la gente nos acompaña siempre», contó, destacando el empuje que la tribuna le da al equipo en el Francisco Boga. Ahora, ese impulso será mayor, ya que se pudo habilitar la nueva popular de cara al duelo clásico.

Un cruce con sabor especial

“El cuerpo técnico trató de mostrarnos lo importante que es para el hincha, ellos conocen muy bien al club y saben lo que se genera», detalló el protagonista acerca de lo que pasa puertas adentro ante un día semejante. También, reveló una de las claves para conseguir doblegar a Brown: «Teniendo tranquilidad, es un rival difícil, pero si mantenemos la concentración que tuvimos en varios partidos lo podemos sacar adelante».

Finalmente, Benítez dejó un mensaje al pueblo burzaquero: «Que nos acompañen como lo hacen siempre, el equipo va a intentar representarlos de la mejor manera dentro de la cancha», cerró. El enfrentamiento será este sábado a las 17.45, por la fecha 11 de la B Metro, y todo Sanma se ilusiona con dar un golpe sobre la mesa.