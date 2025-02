Fue hallado sin vida Johan Valentín Gudiño, el joven de 17 años que había desaparecido hace unos días y era intensamente buscado en Burzaco. La autopsia dio cuenta de que el joven murió de un paro cardiorespiratorio y no presentaba signos de violencia ni había sido víctima de un robo, pues tenía sus pertenencias encima.

El joven había sido visto por última vez el pasado 1 1 de enero. Su familia había lanzado una campaña de búsqueda a través de las redes sociales. “Solo quiero saber que está bien”, había publicado su madre.

Finalmente, tras 25 días de búsqueda, se confirmó este miércoles, 5 de febrero, su fallecimiento.

Según informaron fuentes judiciales a Brown On Line, la autopsia reveló que murió por un paro cardio respiratorio no traumático, no presentaba lesiones ni signos de violencia y con sus pertenencias encima. El menor era padre de un hijo de un año y medio.

La Policía investiga la causa de su deceso. Intervino la UFI 2 de Almirante Brown.