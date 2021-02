Ayrton Sánchez nació en Don Orione, tiene 20 años y hace pocos días cumplió el sueño de su vida: se convirtió en jugar profesional de Boca. “Mi barrio es mi barrio. Nunca me voy a olvidar de dónde vengo porque sé para donde voy“, dice la joven promesa deportiva en diálogo con Brown On Line.

El lateral izquierdo de categoría 2000 firmó hasta el 2023 y se va a jugar a préstamo a Central Español de Montevideo, un equipo que juega en la Segunda División Profesional de Uruguay. Con inferiores en Banfield, Ayrton cuenta que pasó “muchas cosas: desde fríos, calores, lluvias, hermosas mañanas. Uno aprende a vivir el día día en el fútbol ya desde chiquito“.

“Jugar en Boca es inexplicable. Desde el desayuno hasta la hora que te toca irse, todo es hermoso acá. Me siento muy cómodo y muy feliz. Muchos no saben el esfuerzo que significa este trabajo“, destaca el joven browniano.

El lateral izquierdo Ayrton Sánchez, categoría 2000 formado en Inferiores, firmó contrato hasta diciembre de 2023 con Boca y se va a préstamo a Central Español de Montevideo hasta fin de año. pic.twitter.com/y2OegXMMO7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 11, 2021

“Siempre me tomé al fútbol con compromiso, constancia y responsabilidad. Me he equivocado y he aprendido respetando la fidelidad a mis ideas“, señala el jugador del Xeneize. El sueño del defensor en el azúl y oro comenzó hace dos años, un 22 de agosto del 2018 cuando, dejando atrás al Taladro, soñó a lo grande.

“A todos los chicos y todas las chicas que juegan al fútbol me gustaría decirles que disfruten al máximo. Es un deporte extraordinario. Y con fe y sacrificio todo llega“.