Brown de Adrogué consiguió este martes por la tarde su primer triunfo en el campeonato y por la cuarta fecha de la Primera B le ganó 1-0 a Laferrere, en un partido parejo que los de Adrogué ganaron con golazo de Alan Visco a los 20 minutos del primer tiempo. Entretanto, San Martín de Burzaco le ganó por la noche en su cancha a Ituzaingó por 3 a 0. Luego del empate 3-3 de la semana pasada los de Scurnik volvieron a marcar de tres y le ganaron con autoridad a Ituzaingó en el Francisco Boga de Burzaco.

En el juego de Brown de Adrogué, Laferrere tuvo la chance de igualar al comienzo del segundo tiempo. A los tres minutos, tras una mano de Adriel Ortiz dentro del área, Bresba cobró penal para el Villero, pero Giovini le atajó el remate a Eloy Rodríguez y el marcador no se movió. En lo que restó del partido, el equipo de Matías De Cicco atacó con desesperación, presionando a Brown de Adrogué con pelotazos y sin claridad en el juego, pero no logró quebrar la defensa rival y sufrió la primera derrota del campeonato y cedió el liderazgo del torneo.

Entretanto, Sanma ganó con los goles del jujeño Rodrigo «Flecha» Velázquez en el amanecer del partido (a los 3 minutos), Sergio Modón a los 37 y Lucas Lezcano sobre el final del partido y consiguió su primera victoria en el campeonato. Velázquez convirtió en gol un centro que Modón tiró de primera, el jujeño le dio, tapó el arquero y le quedó el rebote para darle la apertura del marcador en la primera llegada.

Con la diferencia, San Martín se acomodó y controló las acciones, aunque Ituzaingó no resignó el ataque. Modón la recibió en el área grande a los 37, que entró solo para cruzar el remate a la derecha del arquero y poner el segundo. El tercero llegó cuando ya la visita tenía 9 jugadores en la cancha, por las expulsiones de Maza y de Sotelo en el Verde.