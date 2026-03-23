Brown de Adrogué sigue sumergido en la misma crisis que lo hizo descender hace unos años y que lo mantiene entre las sombras de la Primera B. La dura goleada 4-0 ante Arsenal, consumada en los últimos minutos del partido disputado en el estadio Lorenzo Arandilla de Adrogué empujaron la renuncia de Pablo Nieva, que dejó el equipo tras apenas seis partidos dirigidos.

“El club informa que en la tarde de ayer el cuerpo técnico encabezado por Pablo Nieva presentó su renuncia al cargo”, dijeron desde el club controlado por la familia Vairo. Además, desde la dirigencia agradecieron “su compromiso y trabajo profesional durante su estadía en el club” y le desearon lo mejor en lo que viene.

Un equipo sin respuestas futbolísticas, ampliamente superado, dejó el camino libre para que Nieva se aleje de la institución luego de dirigir apenas seis partidos al Tricolor, con una victoria, tres empates y dos derrotas. Los números magros, la falta de regularidad y la goleada aceleraron la salida de Nieva.

Por estas horas, la Comisión Directiva busca reemplazante, mientras que ya este lunes Martín Blanco, DT de la reserva, condujo la práctica, mientras aparece el nombre definitivo que trate de reencausar futbolísticamente al equipo de Adrogué.