Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y está desaparecido desde hace 70 días. Fue visto por última vez el 30 de abril en viaje hacia Bahía Blanca. Viajó desde su casa haciendo dedo para regresar a lo de su ex novia, con quien se había peleado hacía un tiempo.

Fue la ex novia de Facundo, Daiana González, quien alertó a la familia que nunca llegó a su destino. “Le mandó un mensaje a sus amigos diciendo que nunca llegó, pero ya habían pasado 15 días. Nosotros habíamos pensado que no se había comunicado porque cuando estaba con ella no lo dejaba tener contacto conmigo ni con los amigos”.

Según los testimonios de la Policía Bonaerense, Facundo fue requisado en Mayor Buratovich y demorado por no tener el certificado de circulación. “El acceso a Buratovich estaba cerrado con 5 patrulleros. El comisario nos dijo ‘tienen que seguir más adelante, acá se le labró el acta pero unos metros más allá, en curva y contracurva, lo levanta la oficial Xiomara Flores y lo lleva hasta Teniente Origone” declaró la mamá de Facundo.

“O sea, con mi abogado nos enteramos de todos estos detalles el mismo día del rastrillaje“, explicó en diálogo con Página 12. La policía declara que Facundo fue revisado dos veces y que una oficial de apellido Flores lo acercó a la entrada de Bahía Blanca.

Facundo fue requisado en Buratovich, camino a Bahía Blanca.

“Empezamos a ver que las cosas no eran claras”, denució su mamá. “Yo quería que buscaran el teléfono. Llegando a la curva y contracurva, fuimos con los perros del K9 de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta. Pero nos seguían diciendo que era más adelante. Seguimos viaje hasta la entrada de Teniente Origone y aparece otro policía más, que dice haberlo parado a Facundo después que esta oficial supuestamente lo había dejado en la entrada del pueblo. Las cámaras del pueblo, encima, no andan. Ese policía dice que lo paró porque los vecinos decían que había un chico en la ruta, y cuando llamó a Mayor Buratovich le dijeron que ya le habían hecho el acta, entonces lo dejó seguir”.

La madre de Facundo explica que el policía “en su primera declaración dice que al alejarse Facundo se sube a una camioneta Duster gris plata, y en la segunda dice que Facundo se va caminando“. Sin embargo, aparecieron tres testigos que dicen haber visto cuando la policía subía a Facundo a un patrullero.

Los vecinos afirman que se acercaron a la comisaría de Pedro Luro pero jamás fueron llamados por los oficiales para declarar. “Algo le pasó a mi hijo, algo le hicieron ahí”, afirmá su madre. “No está desaparecido por su voluntad, a mi hijo lo desaparecieron. No se fue peleado con nadie, salvo conmigo que discutió ese mismo día por teléfono por haber salido sin el permiso. Podría haberse desaparecido de mí, pero jamás de sus amigos, y ni su familia”.

A partir de las incongruencias en la causa, la familia solicitó a la justicia federal que la policía Bonaerense sea apartada de la investigación. También se sumó como querellante la Comisión Provincial por la Memoria. Cabe resaltar que los rastrillajes se concretaron a más de 50 días de la desaparición.

“Quiero que mi hijo aparezca, sea como sea. Lo quiero ver, quiero poder entender, y quiero que las personas que le hicieron daño o están impidiendo que vuelva paguen por eso. No quiero que sea un caso más, un desaparecido más en democracia“, concluyó su madre.