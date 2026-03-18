Roberto Antonio Peralta tenía 75 años y era el almacenero del barrio. El domingo por la noche dos sujetos se hicieron pasar por clientes de su comercio y lo mataron a sangre fría, sin intentar robarle nada. Los sospechosos fueron detenidos menos de 24 horas después del hecho ocurrido en Santa Cruz y Bolívar, del barrio San José.

En las imágenes que ilustran esta nota se ve cómo los asesinos se acercaron al comercio hacia las 21:11, esperaron a que salieran un par clientes y luego ingresaron. No pasó más de un minuto cuando uno de los sospechosos extrajo el arma y le disparó a quemarropa casi en la puerta de entrada del almacén.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Oñativia, con tiros en la pelvis y el abdomen. La gravedad de las lesiones provocó finalmente su muerte, poco después de haber ingresado. El caso quedó a cargo de la UFI N° 3 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Sergio Zárate, con intervención del GTO y la DDI Lomas de Zamora.

El seguimiento de las cámaras municipales y privadas mostró que la camioneta realizó un recorrido que abarcó los partidos de Quilmes y Florencio Varela. La última imagen del vehículo fue captada a las 00:15 del día siguiente sobre la calle 25 y Camino General Belgrano, en Berazategui.

Los agentes descubrieron que el vehículo presentaba el número de motor y chasis adulterados y se constató que la patente era triplicada. Pero no fue lo único: los peritos levantaron ocho huellas dactilares y secuestraron un teléfono celular Motorola apagado. La pista sería la clave para dos con los asesinos.

El análisis de las huellas permitió identificar a Mario Alberto Cajal, un hombre domiciliado en Temperley, con antecedentes penales por infracción a la Ley 23.737, robo agravado y robo con armas, y que había recuperado la libertad en octubre de 2021. Las autoridades, además, detectaron por las cámaras de seguridad que uno de los agresores, luego de dejar la Kangoo, se dirigió a la estación de trenes de Florencio Varela. El cerco sobre los asesinos se cerraba aún más.

Fue entonces que la Fiscalía, con los datos que había obtenido en la camioneta, ordenó tres allanamientos. En el primero, arrestó a Cajal, quien además era el dueño del celular que había quedado el vehículo. Casi en paralelo, en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 53.2, localidad de El Peligro, arrestado Adrián Eduardo Rodriguez, identificado como autor material del disparo. Se trata de un hombre de 51 años. que cuenta con antecedentes por estafa y una causa de 2010 por infracción a la Ley 23.737.