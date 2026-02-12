Por Juanma Verón

Finalmente se confirmó dónde se disputará el partido en el que Claypole buscará su lugar en la siguiente fase de la Copa Argentina frente a Tigre: será en el estadio Nuevo Francisco Urbano, casa del Club Deportivo Morón. El encuentro está pactado para el martes 17 de febrero a las 19.30, cuando el “Tambero” se medirá ante el “Matador” de Victoria con la ilusión de seguir avanzando hacia los 16avos de final del certamen. Las expectativas son altas y los hinchas tamberos ya palpitan el choque, por lo que se espera un gran número de simpatizantes acompañando a su equipo en esta nueva edición de la copa, que reúne a clubes de todas las categorías del fútbol argentino.

La entrada popular para este partido tendrá un valor de 50 mil pesos, las plateas a 70 mil y muchos simpatizantes ya organizan de manera no oficial los traslados hasta el estadio. Claypole, único equipo que representa al distrito en el torneo, llega con antecedentes que ilusionan a su gente, como la eliminación a Atlanta por penales y la histórica victoria en San Nicolás frente a Newell’s Old Boys, con un golazo de Llodrá. Además, la emblemática noche en la que enfrentó de igual a igual a Boca Juniors sigue siendo uno de los recuerdos más vívidos para su hinchada.

En los próximos días, el director técnico Roque Drago definirá el once titular que saldrá a la cancha frente a Tigre. Entre los nombres que pelean por un lugar se encuentran los principales refuerzos de la temporada: Alejo Klipauka, Tomás Buján y Joaquín Cabrera.

El equipo que resulte vencedor deberá enfrentar en la siguiente fase a Independiente Rivadavia, último campeón de la copa, que viene de eliminar a Estudiantes (BA) por un contundente 2 a 0.