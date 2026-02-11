El Municipio de Almirante Brown, a través del equipo de profesionales veterinarios del Centro de Sanidad Animal y Zoonosis, informó que durante el mes de febrero funciona en la localidad de Glew el Punto Fijo de Castración, con distintos servicios gratuitos de salud animal.

La iniciativa se llevará adelante hasta el 27 de febrero de lunes a viernes de 8 a 12 horas, en la Delegación Municipal de Glew, ubicada en la calle Jorge Newbery 2799.

Durante cada jornada, Zoonosis Brown brinda diversos servicios entre los que se destacan castraciones gratuitas para perros y gatos a partir de los cinco meses de edad, atención veterinaria, retiro de puntos, vacunación antirrábica y observación de perros mordedores.

Desde el área indicaron que en cada jornada se entregarán hasta 50 turnos por día, por orden de llegada y con el animal presente. La entrega de turnos comenzará a las 7:30 horas.

Asimismo, se recordó que los animales deben concurrir con un ayuno previo de 12 horas de sólidos y líquidos. En el caso de los gatos, es obligatorio trasladarlos en bolsa de red tipo cebolla y llevar una manta por animal. Las hembras preñadas o en celo también pueden ser castradas.

“Cabe destacar que estas acciones buscan promover el cuidado responsable de animales de compañía y se complementan con los operativos móviles que recorren los distintos barrios de Almirante Brown.