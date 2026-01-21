La situación epidemiológica en Argentina presenta un panorama complejo respecto a las infecciones de transmisión sexual. Según los datos oficiales del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, en 2025 se confirmaron 55.183 diagnósticos de sífilis, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años. Este volumen de casos representa un incremento del 71% en comparación con la mediana del periodo 2020-2024. La tendencia ascendente afecta especialmente a la población joven, con un 76% de los diagnósticos concentrados en personas de entre 15 y 39 años, y un impacto relevante en el grupo de mujeres embarazadas, donde los casos subieron un 10% en el último año.

La sífilis es una infección de transmisión sexual producida por la bacteria Treponema pallidum. Su transmisión ocurre principalmente a través del contacto directo con úlceras infecciosas (llamadas chancros) durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección. También existe la transmisión materno-infantil durante el embarazo, lo que puede derivar en complicaciones graves para el feto si no hay un tratamiento temprano. La enfermedad suele manifestarse inicialmente con una úlcera indolora en la zona genital o bucal que puede pasar desapercibida. En etapas posteriores, pueden aparecer erupciones en las palmas de las manos, plantas de los pies, fiebre y ganglios inflamados, síntomas que a menudo se confunden con otras afecciones.

Para detectar la infección, el sistema de salud cuenta con pruebas diagnósticas rápidas que ofrecen resultados en menos de quince minutos a partir de una gota de sangre. Estos testeos son fundamentales para un diagnóstico precoz, ya que la sífilis es una enfermedad curable mediante el uso de antibióticos específicos, generalmente penicilina. Los especialistas subrayan que, una vez detectada, el tratamiento es sencillo y altamente efectivo, siempre que se complete el esquema médico indicado y se realicen los controles de seguimiento posteriores para confirmar la eliminación de la bacteria del organismo.

La prevención de la sífilis se basa fundamentalmente en el uso adecuado y sistemático del preservativo en todas las relaciones sexuales, siendo este el único método de barrera eficaz contra las infecciones de transmisión sexual. Además del uso de protección, las autoridades sanitarias recomiendan la realización periódica de chequeos de salud y análisis de sangre, independientemente de la orientación sexual o el tipo de relación de pareja. Finalmente, los expertos destacan la importancia de fortalecer la Educación Sexual Integral (ESI) y las políticas públicas de salud como herramientas esenciales para informar a la población y revertir el actual crecimiento de los contagios en el país.

Preguntas Frecuentes sobre la Sífilis