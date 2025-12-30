El Municipio de Almirante Brown difundió una serie de recomendaciones destinadas a cuidar la salud de los vecinos frente a la ola de calor que afecta a nuestro distrito y a toda la región del AMBA.

Una ola de calor se define como un período excesivamente cálido en el que las temperaturas máximas y mínimas superan, durante al menos tres días consecutivos y de manera simultánea, valores determinados para cada localidad.

Ante una alerta por temperaturas extremas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comuna browniana recomendó prestar especial atención a la información oficial y extremar los cuidados, en particular hacia las personas mayores, bebés, niños y niñas, personas embarazadas o en período de lactancia, personas con enfermedades crónicas o sobrepeso, trabajadores expuestos al calor, personas en situación de calle y animales.

Entre las principales recomendaciones se destaca la importancia de mantenerse bien hidratado, consumir agua segura con mayor frecuencia, aun sin sentir sed, evitar bebidas con cafeína o con alto contenido de azúcar, incorporar frutas y verduras a la alimentación, evitar comidas abundantes y no realizar actividad física intensa.

En el caso de los niños y niñas, se aconseja ofrecer líquidos de manera constante, vestirlos con ropa holgada, liviana y de colores claros, bañarlos o refrescarlos con frecuencia, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas y mantenerlos en ambientes bien ventilados o con aire acondicionado. También es fundamental el uso de gorro y protector solar.

Desde el Municipio de Almirante Brown se recordó prestar atención a signos de alerta como sed intensa, sequedad en la boca, temperatura corporal superior a los 39 grados, sudoración excesiva, piel seca, mareos, desmayos, dolores de cabeza, náuseas o vómitos. En bebés, se recomienda controlar especialmente la irritación de la piel en cuello, pecho, axilas y zona del pañal.

En la vía pública, se aconsejó evitar la exposición directa al sol en los horarios de mayor temperatura, utilizar protección solar y mantenerse hidratado en todo momento.

En ese marco Mariano Cascallares recordó que nuestro distrito cuenta con una extensa red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que se encuentran a disposición de los vecinos, al tiempo que también se brindan servicios sanitarios a través del Sistema de Emergencias Médicas 107 AB.