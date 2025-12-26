Una oficial subinspector de la Policía Federal Argentina mató a balazos a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarla mientras esperaba el colectivo, en un hecho ocurrido el martes por la noche en el barrio San José, en Temperley y una mujer, que estaba en el lugar, resultó herida de un disparo. La mujer policía estaba franco de servicio y vestía de civil.

El hecho se produjo cuando la oficial, de 35 años, y la otra víctima, de 50, se hallaban en una parada de colectivos situada en el cruce de La Golondrina y El Benteveo, en el barrio San José, de Temperley. Dos individuos armados a bordo de una motocicleta trataron de asaltar a las damnificadas.

La subinspector ofreció resistencia, extrajo su pistola reglamentaria y se enfrentó a disparos con los malvivientes: hirió a uno de ellos en la cabeza, en tanto que la otra mujer resultó alcanzada por un proyectil en el rostro al quedar en medio del tiroteo.

El otro sujeto fugó en la moto y al ladrón baleado, de 25 años, se lo condujo de urgencia al Hospital Gandulfo, donde finalmente perdió la vida. La mujer fue trasladada al Hospital Oñativia donde quedó internada, fuera de peligro.

Peritos de la Policía Científica consiguieron incautar un revólver 32 largo utilizado por los motochorros, a la vez que también secuestraron el arma de fuego de la oficial de la institución federal. Por el momento, la UFI 19 de Lomas de Zamora determinó que la mujer policía, que estaba franco de servicio y vestida de civil, actuó en legítima defensa.