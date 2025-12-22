Cerca de Plaza Constitución la policía encontró a la joven pareja de Glew que se había ido de sus casas. “La joven pareja se encontraba en buen estado de salud, sin presentar a simple vista lesiones de ningún tipo”, informaron las fuentes.

Los uniformados fueron alertados por un hombre y una mujer, quienes manifestaron que el día anterior sus hijos, de 14 y 16 años, quienes mantenían una relación de noviazgo entre sí, se habían retirado de manera simultánea de sus hogares. Estaban en el subte C.

Las familias de los jóvenes habían radicado la denuncia por “averiguación de paradero” en la Comisaría 7ª de Glew, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N° 2 de Almirante Brown, a cargo de Florencia Cebalo.