A partir de la vigilancia genómica de Listeria monocytogenes realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, se identificó un conglomerado de casos conformado por aislamientos provenientes de muestras de queso de pasta blanda remitidas por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en el marco de un muestreo oficial.

El Informe técnico compartido por el SENASA, con fecha 9/12/25, indica que el hallazgo de Listeria monocytogenes se produjo en el producto Queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima, peso neto 500g, Lote 2703, elaboración 03/07/2025, vencimiento 11/09/2025, elaborado por el Establecimiento B-I-05184, de la firma MASTELLONE HNOS S.A. ubicado en Ruta nacional 5, Km 444, Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires.

La empresa, bajo la supervisión de SENASA, llevó a cabo en la planta la investigación e identificación del foco de contaminación, procediendo posteriormente a su eliminación. Asimismo, realizó el recupero de los quesos correspondientes al lote 2703 del mercado nacional, con su posterior destrucción, e implementó medidas adicionales de control.

El producto se encuentra fuera de su período de aptitud, sin embargo, en resguardo de la salud pública, Anmat le recuerda a la población, en especial las personas inmunosuprimidas y las mujeres embarazadas, que podría existir la posibilidad de que algún consumidor haya conservado el producto más allá de su fecha de vencimiento mediante congelación o conservación en freezer, lo que implicaría un riesgo residual.

La ANMAT recomienda que aquellas personas que tengan en su poder el Lote 2703 del producto Queso de pasta blanda Cremón doble crema, peso neto 500g, ya sea fraccionado y/o congelado, se abstengan de consumirlo.

La Listeriosis es una enfermedad ocasionada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes que se encuentra tanto en el agua como en el suelo y que crece aún a temperaturas de refrigeración, pero es eliminado por calentamiento durante la cocción. Los alimentos que más frecuentemente se han visto involucrados en los brotes de enfermedad son fiambres y embutidos a base de carnes y aves, lácteos elaborados con leche sin pasteurizar, vegetales crudos y pescados crudos y ahumados.

La sintomatología de la enfermedad es variable, desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período máximo de incubación para esta bacteria es de 70 días con un promedio de 3 semanas.