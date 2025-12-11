Como cada año, la Asociación Argentina de Carreteras (AAC) entregó los premios anuales a las obras viales más destacadas. Una de esas distinciones la obtuvo un viaducto ubicado en el conurbano bonaerense que hizo la provincia de Buenos Aires. El Gobierno Nacional de Javier Milei la había paralizado.

Se trata del viaducto construido en la rotonda Los Pinos sobre la ruta 4 en su intersección con la ruta 16, en Burzcaco, partido de Almirante Brown. Inaugurado en mayo de este año, la obra consistió en dos carriles bajo nivel de 3,65 metros de ancho por mano y 1400 metros de largo.

La AAC distinguió a este viaducto, bautizado en honor al Papa Francisco, como la obra vial urbana del año. Según estimaciones del gobierno bonaerense, por ahí pasan unos 120 mil vehículos por día y, antes de la obra, la rotonda colapsaba.

Con el viaducto, el tránsito de la ruta 4 pasa por bajo nivel de la ruta 16. También se incorporaron colectoras a ambos lados del viaducto para canalizar el transporte público y el tránsito local. Los trabajos demandaron una inversión de $24.770 millones de inversión y generó 1400 puestos de trabajo, de acuerdo con cifras oficiales.

La Dirección de Vialidad provincial recibió la noticia con beneplácito y recordó que el viaducto había llegado a diciembre de 2023 en un 96% de ejecución y así quedó durante todo el 2024. Finalmente, la Provincia y el municipio de Almirante Brown retomaron los trabajos necesarios para concluir el proyecto que pudieron inaugurar en mayo de este año.