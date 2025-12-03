El Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown (IMAC) está inscribiendo hasta el 19 de diciembre apertura de la inscripción para su ciclo de Diplomaturas en Artes, un programa de formación superior desarrollado en convenio con la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

La iniciativa busca consolidar e impulsar la profesionalización de la formación artística local, dando continuidad a una política pública iniciada en 2020.

El programa, de carácter universitario, ofrece un total de siete orientaciones distintas, cubriendo una amplia gama de disciplinas creativas. Las opciones disponibles para los interesados son:

Diplomatura en Actuación

Diplomatura en Artes del Circo

Diplomatura en Artes Musicales

Diplomatura en Artes Visuales

Diplomatura en Danza Folklore

Diplomatura en Danza Tango

Diplomatura Universitaria en Postproducción Audiovisual

Según el IMAC, la creación de estas diplomaturas se fundamenta en la «extensa e histórica trayectoria en políticas públicas de promoción y enseñanza de las Artes», un camino que ha incluido talleres comunitarios, seminarios y diversas acciones culturales inclusivas. El objetivo es ofrecer una formación especializada que dé un marco académico a la experiencia y talento de los artistas locales.

Los interesados en formar parte de la cursada deben completar el formulario de inscripción dispuesto por el Instituto Municipal de las Culturas.

Para obtener más información sobre los planes de estudio, requisitos o fechas límite, se ha habilitado la casilla de correo electrónico: diplomaturasenartesicab@gmail.com.