Una joven de 16 años está acusada de haber asesinado a su novio de 20 años en Remedios de Escañada. La adolescente confesó el crimen a la madre de la víctima a través de una llamada telefónica. La joven estaba junto al cuerpo al momento en que llegó la Policía, luego huyó y todavía continúa prófuga.

«Me peleé y lo apuñalé», admitió la adolescente al comunicarse con Estela, la madre de Santiago Nauhel López Monte, de 20 años, quien presentaba dos cortes profundos: uno debajo de la tetilla izquierda y otro más abajo.

El contenido de la llamada lo confirmó Macarena, hermana del joven asesinado, y agregó que su madre dijo: «Que le hiciste?», pero no tuvo respuesta ya que la adolescente cortó inmediatamente.

El hecho se produjo en la madrugada de este miércoles, en una vivienda ubicada en Lituania y Ceferino Namuncurá. de esa localidad, que pertenece al partido de Lanús, al sur del conurbano.

Ahora, la implicada, cuyas iniciales son M.N.N., es buscada intensamente en estas horas, en el marco de un operativo del que participan policías de Seguridad y de Investigaciones de la Policia Bonaerense.

La chica dio aviso al 911 y explicó que su novio se había lastimado al tratar de saltar la reja ubicada en el frente de la casa, sin embargo, los médicos del SAME que llegaron a la escena constataron que las heridas que presentaba la víctima correspondían a un ataque con arma blanca.

La investigación está a cargo de la Fiscalía 8 de Lanús, a cargo de Oscar Maidana, quien ordenó la realización de la autopsia ante Policia Científica y hasta ahora se desconoce el móvil del crimen.tR4BLQ

«Se busca paradero de N.N., asesina y prófuga. Mató a mi hermano hoy alrededor de las 12. Lo dejó tirado en la calle y se dio a la fuga. Se busca paradero,se ofrece recompensa», escribió Franco, hermano de Santiago, en sus redes sociales.