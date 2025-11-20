Con una gran convocatoria, Lomas de Zamora se prepara para una nueva edición de la Peregrinación Nacional en Bicicleta a Luján que se realizará el domingo 30 de noviembre.

Los ciclistas están convocados a las 5 de la mañana, en la Catedral de Lomas de Zamora, situada en la intersección de Sáenz y Avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la Plaza Grigera.

Carlos Bakus, uno de los coordinadores de la peregrinación en la Zona Sur, señaló al Diario La Unión que este año «estamos calculando que van a participar 3 mil personas, incrementando la convocatoria del año pasado. Va a ser una edición muy importante ya que también va a venir mucha gente de diferentes provincias»

El itinerario arrancará en la Catedral de Lomas. «Después agarramos Colombres, Camino Negro y Camino de Cintura hasta llegar a la primera parada en San Justo para descansar, ir al baño y unirnos a la caravana que viene de la Zona Oeste en la Ruta 4, a la altura de Castelar. También tenemos una parada en La Reja y alrededor las 12.30 llegaremos a la Basílica de Luján«, detalló Carlos.

La peregrinación es un evento gratuito y no requiere inscripción previa, abierto a cualquier persona que desee sumarse.

El coordinador, quien participa de la tradición desde 1997, brindó recomendaciones fundamentales de seguridad y logística como el uso de casco por seguridad, llevar agua para hidratarse, caramelos y protector solar.

Para facilitar el retorno de los participantes, se dispondrán micros para aquellos que prefieran regresar de Luján con mayor comodidad.

Los interesados en participar pueden comunicarse directamente con Carlos Bakus por WhatsApp al 11-6898-7003 y coordinar.