Una niña de alrededor de 13 años falleció luego de ser impactada por un tráiler que transportaba un tractor y que se desprendió de un camión mientras circulaba entre las localidades de Don Orione y Burzaco. El fatal accidente se produjo el viernes en la esquina de la avenida República Argentina y Manuel Araujo, cerca de la Av. Monteverde, un punto de alto flujo vehicular en el distrito.

Un camión de gran porte, identificado como un Mercedes Benz 1720, perdió el control, lo que provocó que el remolque cargado con un tractor saliera despedido e impactará contra el frente de una vivienda, donde se encontraba la víctima.

De acuerdo a lo publicado por el Diario Sur, minutos después del accidente, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al sitio y confirmó el fallecimiento de la niña, quien, según los primeros trascendidos, habría estado sola en el momento del trágico suceso.

En las redes sociales, los vecinos relataron la secuencia del suceso y remarcaron la imprudencia en el tránsito y la velocidad del conductor: «La chica venía caminando por la vereda normalmente, el tractor se soltó del camión y la chocó. El camión pasó volando, como todos los idiotas que creen que Araujo es una autopista«, comentó un vecino y otro usuario detalló que «no hay vereda, están llenas de basura no queda otra q caminar por la calle y los autos pasan como si fuera una ruta esa calle.»

Efectivos policiales trabajaron en la escena, cerrando la zona con cintas perimetrales para realizar las primeras tareas de investigación y determinar las causas exactas del desprendimiento del tráiler.

