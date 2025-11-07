Por Juanma Verón

Los integrantes del Team Erazo de Claypole participarán el próximo 8 y 9 de noviembre en el Campeonato Regional de Powerlifting 2025, organizado por la WRPF Argentina, entidad con sede central en Rusia. El encuentro será en Morón, al oeste del conurbano, y reunirá a los más destacados competidores de distintas provincias.

Entre los representantes locales habrá siete debutantes, quienes harán sus primeros levantamientos oficiales sobre el tablado. Ellos son: Lucas Eisenacht, José Eisenacht, Rocío Eisenacht, Lucas Ferreyra, Rodrigo Ledesma, Maximiliano Olmedo y Joha Ruiz. Completan la delegación los ya experimentados atletas Ariel Bentron, Denise Chapot, Valentín Flores, Daiana Martínez y Talia Santander, quienes tendrán la oportunidad de demostrar su destreza en el levantamiento de potencia.

La competencia de powerlifting, también conocida como levantamiento de potencia, consiste en levantar el máximo peso posible en tres movimientos: sentadilla (squat), press de banca (bench press) y peso muerto (deadlift).

El origen del equipo y la pasión por la fuerza

El Team Erazo nació hace casi dos años en el gimnasio Total Force, de Claypole. En diálogo con Brown Online, Hernán Erazo, su fundador, recordó los comienzos con emoción: «Veía potencial en los alumnos del gimnasio y quería apostar a este deporte en crecimiento, que se veía poco en la zona. Me entrené y me capacité con grandes exponentes a nivel nacional e internacional, y quise compartir esa pasión con más personas”.

Más allá de la preparación física, el entrenador resalta el aspecto mental como una clave fundamental del rendimiento: “Los resultados van más allá de lo físico, porque antes que nada está la fortaleza mental. Después de cada competencia o cada entrenamiento, salís otra persona, y depende de cada uno qué tipo de atleta y persona quiere ser”. “Si querés ser fuerte, primero tenés que serlo mentalmente y técnicamente, y eso lleva tiempo”, remarca Hernán.