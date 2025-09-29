Un cartero y un encargado de edificio fueron detenidos tras una compleja investigación acusados de estafar a un hombre por más de 20 mil dólares y más de $2 millones, usando su tarjeta de débito, en la localidad bonaerense de Adrogué.

Los dos principales involucrados, uno cartero y otro encargado, fueron detenidos por personal de la Sección Relevamiento de Investigaciones Complejas de la Policía de la Ciudad en dos allanamientos realizados en las localidades de Valentín Alsina y Florencio Varela.

La investigación, de acuerdo al informe policial, inició en mayo último a partir de una denuncia de un cliente de un banco que, tras solicitar la renovación de su tarjeta de débito, nunca recibió el plástico en su domicilio en Adrogué.

En la denuncia, radicada en una comisaría de Lomas de Zamora, el damnificado subrayó que, además, notó que le faltaban de su cuenta bancaria $2.624.667,75 y 20.984,52 dólares.

El caso recayó en la Fiscalía 3 de Lomas de Zamora, especializada en Ciberdelitos, a cargo de Javier Gustavo Martínez, y el Secretario investigador Ignacio San Martín, que solicitó que sea la Policía de la Ciudad la que encare la pesquisa.

Con el avance de las tareas investigativas se logró detectar que los pesos eran retirados desde un cajero automático en Lanús, en tanto los dólares se transferían a una cuenta, de la que luego se derivaban en busca de la pérdida de trazabilidad.

“Identificado el sospechoso de esa maniobra, fue el primer detenido durante un allanamiento ordenado a un domicilio en Valentín Alsina, el mismo distrito municipal en donde se hallaba el banco del que retiraban los pesos”, detallaron.

Por otra parte, los detectives, a través de un estudio de la geolocalización del cartero, determinaron que “nunca había llegado al domicilio del cliente el día de la entrega, y que el punto más cercano fue a trescientos metros”.

Tras esa confirmación, los oficiales allanaron el domicilio del cartero, en Florencio Varela, que, además de la detención del imputado, incluyó el secuestro de evidencia que sería útil para la investigación.