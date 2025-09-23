El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, mantuvo una reunión de trabajo con los secretarios de Infraestructura y de Prevención y Seguridad Ciudadana, Fernando Lorenzo y Paula Eichel, evaluando el avance del proceso licitatorio de la nueva Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (Unab).

La nueva Estación Ferroviaria mejorará la conectividad en toda esa zona incluyendo a varios barrios como Sakura, Viplastic y el Barrio Rocca, a la propia Universidad Guillermo Brown y al Parque Industrial de Burzaco que es el segundo más grande de la Provincia de Buenos Aires.

Esta obra que ahora concluirá el Municipio de Almirante Brown beneficiará directamente a los más de 6 mil estudiantes de la Universidad Nacional Guillermo Brown e indirectamente a miles de vecinos más de toda esa zona que viene sumando otras grandes concreciones como el Viaducto «Papa Francisco» y la renovación integral de la Ruta 4 o avenida Monteverde, e incluso el nuevo Parque Público de la Unab.

Recordemos que la nueva Estación de Trenes incorporará andenes elevados enfrentados, señalización, instalación de boleterías, oficinas, luces Led, módulos SUBE e infraestructura vial y ferroviaria para todos los usuarios de ese servicio.