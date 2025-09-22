Los Bomberos Almirante Brown desarrollaron una intensa actividad a minutos de comenzar la tormenta que provocó la voladura de techos y la caída de cables y de árboles en Almirante Brown.

Las tareas contaron con el apoyo del personal de Defensa Civil Municipal, quienes realizaron tareas de prevención y desmonte de árboles caídos, uno de ellos sobre un auto (foto).

Las tareas, se llevaron a cabo en diferentes puntos del partido, utilizando equipos específicos y cuadrillas de la empresa Edesur, debido a la caída de cables con tensión.