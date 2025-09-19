Desde hoy, viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano será el epicentro del Solano Rock Festival 2025. El evento, que vuelve recargado tras su exitosa primera edición, promete un fin de semana lleno de música con grandes nombres del rock, punk y metal nacional.

El festival arrancará esta noche, viernes 19, con la presencia de Juanse, el histórico líder de Ratones Paranoicos, junto a Viejas Locas x FYA y Pier. Será una jornada ideal para los amantes de los clásicos del rock.

El sábado 20, el pogo tomará la posta con una noche dedicada al punk. Subirán al escenario bandas icónicas como Todos Tus Muertos, Mal Pasar, 2 Flemas y Gatos Sucios, en un show que promete pura energía y rebeldía.

Finalmente, el domingo 21 será el turno de los riffs más pesados con un cierre a toda potencia. La jornada metalera contará con las actuaciones de A.N.I.M.A.L., Matan S.A., Bloodparade y Arraigo.

El Solano Rock Festival es mucho más que un show de bandas. El evento busca fortalecer la comunidad local y cuenta con el apoyo de distintas organizaciones como la Cámara de Comercio e Industria de San Francisco Solano, el Rotary International Solano y el Club de Leones Quilmes, entre otras.

Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Passline y en los puntos de venta oficiales. También se pueden retirar los tickets físicos el mismo día del show.