Desde el 1 de octubre, los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentarán un nuevo aumento en el transporte público. El ajuste automático por inflación llevará las tarifas de colectivos, subte y Premetro a subir un 3,9%. Esta medida impactará en CABA y en la Provincia de Buenos Aires, mientras que las líneas de jurisdicción nacional mantendrán sus valores sin cambios.

Cuánto costará viajar en colectivo

Las 31 líneas administradas por el Gobierno porteño tendrán un boleto mínimo de $546,64. El valor crecerá según la distancia:

De 3 a 6 km: $608,97

De 6 a 12 km: $655,88

De 12 a 27 km: $702,85

En la Provincia, el boleto mínimo subirá a $549,89 con SUBE registrada y $874,31 sin registrar. Los viajes largos alcanzarán $706,98 y $1.198,68 respectivamente.

En cambio, las líneas de colectivos de jurisdicción nacional mantendrán las tarifas en $451,01, tras el aumento de julio.

Nuevos valores de subte y premetro

En la red de subterráneos también regirá la suba del 3,9%. El precio variará según la cantidad de viajes y si la SUBE está registrada. El boleto base será de $1.112,77 y podrá alcanzar los $667,66 con descuentos por volumen. Sin el beneficio, los valores treparán hasta $1.769,22.

El Premetro pasará a costar $389,46 con SUBE registrada y $619,26 sin registrar.