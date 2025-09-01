En un contexto electoral donde el ausentismo es lo distintivo, el próximo domingo 7 de septiembre los bonaerenses volverán a las urnas para participar en una jornada electoral que definirá la composición de la Legislatura provincial. En esta primera instancia de votación, los ciudadanos elegirán a los representantes de la mitad de las bancas provinciales, concejales y consejeros escolares.

¿Qué se vota el 7 de septiembre?

Las elecciones del 7 de septiembre son de carácter provincial. Los bonaerenses deberán votar a sus representantes en el Poder Legislativo local, lo que incluye la renovación de:

46 diputados provinciales

23 senadores provinciales

Concejales y consejeros escolares

Es importante destacar que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en esta ocasión no se implementará la Boleta Única de Papel, manteniendo la modalidad de votación con la boleta partidaria tradicional.

La Tercera Sección Electoral en el centro de la escena

La provincia de Buenos Aires está dividida en ocho secciones electorales que agrupan a todos los municipios. La Tercera Sección Electoral, una de las más pobladas y con mayor peso político, abarca los distritos del conurbano bonaerense. Los ciudadanos votarán diputados provinciales y los representantes del concejo deliberante y consejo escolar.

El cronograma electoral bonaerense

Las elecciones de septiembre son la primera de dos instancias de votación. En octubre, los bonaerenses volverán a las urnas para las elecciones legislativas nacionales. En ese marco, la provincia de Buenos Aires elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados nacionales con el sistema de boleta única, que se implementará por primera vez en la provincia.