El intendente de Almirante Brown, Marino Cascallares, inauguró junto a los vecinos de Claypole la nueva “Plaza 20 de Junio” que construyó el Municipio local en la intersección de las calles Tripodi, Uruguay y Joaquín V González.

La Comuna construyó nuevas veredas, instaló luminarias con tecnología Led, sumó un Playón Deportivo y juegos inclusivos para los niños, cestos para los residuos, además de equipamiento de hormigón (mesas y bancos). También concretó trabajos de parquización y forestación.

“Cuando hace un tiempo recorrimos las obras de pavimentación de las calles de este barrio de Claypole, dialogamos con los vecinos sobre la posibilidad de transformar lo que era un campito en una hermosa plaza con todo el equipamiento para el disfrute de la familia y especialmente de los niños”, indicó Mariano Cascallares.

“Inauguramos la nueva Plaza 20 de Junio. Continuamos generando espacios verdes para el disfrute de nuestros vecinos potenciando a Almirante Brown como el pulmón verde de nuestra región”, indicó durante la recorrida el jefe comunal.

En la oportunidad el equipo municipal participó de una merienda junto a los vecinos. Y también se ofrecieron servicios vinculados a los servicios que ofrece la Granja Educativa Municipal, el Instituto Municipal del Deporte y la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana entre otros organismos de la Comuna. Allí se promovió por ejemplo el uso de la aplicación «Brown Previene» que ya descargaron y utilizan más de 50 mil vecinos de nuestro distrito.

Finalmente en las calles aledañas a este espacio público se realizaron trabajos de mejorado, mantenimiento, bacheo y limpieza materializando una mejora integral de la mencionada zona de Claypole.