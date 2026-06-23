Este lunes se suscitó una alarma en Burzaco, luego de que hallaran una granada en un predio ubicado en la zona del Parque Industrial de Almirante Brown. Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown comunicaron la novedad.

«Personal especializado intervino tras el hallazgo de una granada en un predio del Parque Industrial. Luego de las tareas de evaluación realizadas por efectivos de la Dirección de Explosivos de la Policía Bonaerense, se determinó que el artefacto no se encontraba en condiciones de detonar», informaron los voluntartios.

En el lugar trabajaron, además, personal de Defensa Civil y Bomberos Almirante Brown, quienes llevaron adelante tareas preventivas y de seguridad hasta la finalización del procedimiento. No se registraron personas heridas ni mayores inconvenientes.