La crisis futbolística e institucional de Quilmes se agravó este fin de semana luego de que un grupo de hinchas agrediera e insultara a los jugadores tras la derrota por 1-0 ante Los Andes. El mal momento del equipo, que sumó su cuarta caída en los últimos cinco partidos y se acerca peligrosamente a la zona de descenso, desató la furia de los simpatizantes.

Según supo Noticias Argentinas, los incidentes se produjeron cuando el plantel regresaba al estadio Centenario para retirar sus vehículos particulares. En ese momento, un grupo de hinchas se acercó al micro, que llamativamente no contaba con custodia policial, y comenzó a proferir insultos contra los futbolistas.

El punto más tenso de la jornada se vivió cuando los jugadores descubrieron mensajes intimidatorios en sus automóviles. “Jugadores mercenarios, si nos mandan al descenso, los mandamos al hospital”, decía uno de los carteles colocados en el auto de uno de los jugadores. La agresión verbal escaló a una amenaza directa, reflejando el clima de tensión que rodea al club tras la reciente y tormentosa salida del entrenador Aldo Duscher.

Este episodio agrava la delicada situación del «Cervecero», que ahora no solo debe luchar por revertir los malos resultados en el campo de juego, sino también por calmar un ambiente hostil que amenaza con desbordarse.