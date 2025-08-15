Roberto Sánchez, el ídolo inmortal conocido como Sandro, será homenajeado en Banfield el próximo 19 de agosto, día en que cumpliría 80 años. La Municipalidad de Lomas de Zamora ha organizado el evento «Lomas le canta a Sandro» para conmemorar la vida, la música y el legado del «Gitano», quien fuera un querido vecino del barrio.

El encuentro, que promete ser una gran celebración, se llevará a cabo en la Plaza Roberto Sánchez (ubicada en la intersección de las calles Alem y Darragueira, Banfield) a partir de las 12:30 horas.

El evento contará con la participación de varios artistas que revivirán sus canciones, incluyendo a los protagonistas de la aclamada obra Sandro, El Gran Show, la banda Los Tabaleros, la Banda Sinfónica de Lomas y el Cuarteto de Cuerdas Lomas. Además, se sumarán los alumnos del Centro Cultural Fiorito, quienes también rendirán tributo al gran artista.

Es una oportunidad única para que la comunidad se reúna y celebre la figura de Sandro, no solo como un ícono de la música, sino también como un vecino de Banfield que siempre será recordado con mucho cariño. El cantante fue homenajeado con un impactante mural que fue realizada por el colectivo artístico Muro Sur en el bajo nivel de Larroque de la localidad qen la cual el cantante vivió sus últimos años.

En el mural se utilizaron dos fotografías icónicas del artista, enmarcadas con llamas y rosas. Roberto Sánchez, conocido popularmente como “El Gitano”, fue un pionero del rock en español y una leyenda de la música popular latinoamericana. Su estilo fusionó rock, baladas románticas y ritmos latinos, conquistando generaciones de fans en toda América Latina. La casa donde Sandro vivió desde 1968 hasta su fallecimiento, ubicada en la calle Antonio Beruti al 200, es hoy un símbolo del barrio. La mansión de estilo victoriano, actualmente habitada por su viuda Olga Garaventa, podría transformarse en museo, y ya ha sido objeto de un recorrido virtual interactivo en 2021.