Un grupo de delincuentes ingresó el pasado lunes 11 de agosto a la casa de Lucas Vera Piris, ex jugador de San Martín de Burzaco. La vivienda está

ubicada al frente de la continuación de la autopista Presidente Perón de la localidad de Guernica, y robaron todas sus pertenencias. El club lanzó una campaña para ayudarlo a recuperarse de las pérdidas.

Ante esta situación, San Martín de Burzaco difundió un comunicado expresando su apoyo al futbolista y llamando a la solidaridad de los hinchas, brindando un alias para colaborar económicamente para que las personas que deseen puedan colaborar de manera económica, dado a que los delincuentes robaron todo su sueldo. Se puede colaborar en elielylio10

El mensaje no solo apuntó a recaudar fondos, sino también a acompañar emocionalmente a uno de los referentes recientes de la institución en donde jugó hasta 2024 y logró el ascenso a la Primera B Metropolitana en 2021 “Enviamos toda nuestra fuerza y apoyo a Lucas”, manifestaron desde la cuenta oficial, recordando su aporte en la campaña del ascenso.

En pocas horas, numerosos simpatizantes y vecinos comenzaron a sumarse a la movida.