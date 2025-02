Santiago Arrigoni tiene 22 años, es de José Mármol, a los 18 años empezó a correr en Fiat 600 amigos 1.4 y este año va a debutar en la TC Pick Up, le anticipa a Brown On Line. Lleno de expectativas por formar parte del equipo RUS Med, piensa en tener continuidad y un poco más de suerte que la del año 2024.

“Voy a correr todo el año con el equipo RUS Med Team y va a ser mi primer año completo. Corrí el año pasado una sola carrera y también voy a correr en el Turismo Pista Clase 2, donde el año pasado corrí un par de carreras, pero no tuve buenos resultados”, dice el joven de José Mármol.

Correrá en la categoría Pick Up. Santiago viene de grandes desempeños en los fititos. “No soy experimentado en Pick Up pero me fue bastante bien y vengo a ganar todo. Tengo dos subcampeonatos en los dos años que corrí cuando arranqué”.

Santiago debió esperar para correr porque su madre se negaba. “Mi mamá tenía miedo”, cuenta. “A finales de 2022 me subí a los fititos. En el 2023, en el 2024 hice los dos años completos de Fiat 600. Pero en ese año, bueno, me fui subiendo a todo. En el turismo pista, en el TC Rioplatense. Y me subí a un TC Pista Mouras, que es un Falcon, auto con el cual hice una carrera y después me llamaron para que vaya a correr con la TC Pickup que era algo medio nuevo, que estaba un poco de moda”, narra.

Santiago le agradece a Hugo Mazzacane, presidente de Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), “que me dio la mano para que yo pueda correr y anduve dentro de todo bien en los entrenamientos”, dice Santiago.

“En uno de esos entrenamientos pude estar tercero y justo después se me rompió el motor, pero fue bueno ahora se me da de correr este año completo”, para lo cual “me dio una muy buena mano Mauro Medina con sus publicidades y un montón de cosas”, agradece Santiago.

El joven de Mármol cuenta que tiene como ídolo a Mariano Werner, tricampeón del TC, la máxima categoría del automovilismo argentino. “Me gusta mucho como persona y como profesional. Anda muy bien en todo, corre hace muchos años y me parece muy bueno. Y obviamente me gusta El Flaco Juan María Traverso, me gustaba obviamente como manejaba todo y como era él como persona que era una, era medio fuerte pero se destacaba.”