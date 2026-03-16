Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA (104 en total) aumentarán su boleto mínimo desde este lunes. Con la nueva suba el boleto más barato pasará a costar 700 pesos, hasta este domingo estaba 650 pesos.

El aumento será del 7,6% e impactará en las líneas que unen la provincia con la ciudad de Buenos Aires. La suba se enmarca en el plan de reducción de subsidios y sinceramiento de tarifas de la administración de Javier Milei.

Así, el Gobierno Nacional sigue con su estrategia de aumentar las tarifas en línea con la inflación, para que no se produzca un retraso tarifario. De todos modos, los boletos de los colectivos de jurisdicción nacional del AMBA siguen saliendo más baratos que en la provincia de Buenos Aires.

El boleto mínimo cubre recorridos de hasta 3 kilómetros.

Actualmente, el boleto mínimo en las líneas que circulan únicamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es de $681,85, mientras que en la provincia de Buenos Aires el pasaje más económico asciende a $832,57.