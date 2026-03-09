Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA alertó sobre “síntomas alarmantes” de crisis en el sector industrial argentino, con caída de la producción, pérdida de empleo y menor peso del sector en la economía.

El documento fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), y analiza la evolución del sector entre 2023 y 2025.

Uno de los datos más importantes del informe es la fuerte reducción del peso de la industria dentro del Producto Bruto Interno (PBI). Según el informe, la participación industrial pasó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel que se asemeja al que tenía la Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial, hace más de 80 años.

Además, el relevamiento señala que 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025, lo que refleja una crisis extendida dentro de la estructura productiva.

Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria registró una caída del 8,3%.

El informe también identifica otros sectores que sufrieron retrocesos:

Construcción: -14,1%

Pesca: -24,6%

Comercio: -5,2%

En contraste, algunas actividades mostraron un fuerte crecimiento:

Sector financiero: +25,2%

Minería: +17,9%

Agro: +14,1%

Entre las ramas industriales que registraron las mayores caídas —entre 20% y 25%— se encuentran:

metalurgia

calzado

curtiembres

industrias vinculadas a la construcción

En tanto, algunos sectores mostraron mayor resistencia, aunque también registraron retrocesos menores, como la industria alimenticia, las tabacaleras y la industria del transporte.