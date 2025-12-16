Confirman que el empresario hallado en su vehículo con un disparo en el rostro se suicidó. La información la confirmaron fuentes de la investigación tras encontrar a un conocido empresario de Rafael Calzada muerto dentro de su propio auto.

El hallazgo se produjo el pasado jueves en Lezica y Rivera, de Longchamps, cuando personal de la comisaría 4ta llegó al lugar y encontró dentro de un Renault Logan al hombre de 44 años. Estaba del lado del conductor y presentaba un disparo en la boca.

Se trata de Damián Ortiz, uno de los dueños de la heladería mayorista Palito Loco de Rafael Calzada. A su lado había un arma de fuego tipo pistola marca Bersa calibre 9mm por lo que se presume que el hombre terminó con su vida.