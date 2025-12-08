El juicio contra el ginecólogo de Burzaco Diego Javier Clementi acusado de abusar de 14 pacientes llega a su etapa final tras la jornada de alegatos que se realizó el viernes 5 de diciembre. La fiscal de Lomas de Zamora, Viviana Giorgi, pidió 15 años de prisión, la querella solicitó 22 años de cárcel, mientras que la defensa pidió su absolución. En los próximos días darán a conocer la sentencia y el médico podría terminar tras las rejas.

La fiscal Giorgi pidió 15 años de prisión para Clementi. Lo consideró culpable de “Abuso sexual con acceso carnal reiterado gravemente ultrajante”. También pidió su inhabilitación especial perpetua para ejercer como médico. Por su parte, la abogada Claudia Perugino y el abogado Carlos Zimmerman, representantes de las denunciantes, coincidieron en la calificación de los hechos que hizo la fiscal pero solicitaron 22 años de prisión para Clementi, al igual que su inhabilitación especial perpetua.

La abogada de las victimas expresó que «nuestra expectativa es que el poder judicial tiene la oportunidad histórica de condenar a este tipo y de entender que el abuso sexual en el consultorio existe y que tiene que detenerse. A nosotros nos parece que la sentencia tiene que ser contundente para dejar en claro que los médicos no son los dueños de las mujeres adentro del consultorio».

En tanto, la defensa del ginecólogo de Burzaco planteó su inocencia y pidió su absolución en la causa.

El miércoles se había realizado la última audiencia con testigos y Clementi declaró. Dijo que era inocente y «pidió disculpas si alguna vez fue tosco» y negó los abusos.

Diego Clementi es médico ginecólogo y está acusado por “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada (cinco hechos), abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal (dos hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante (6 hechos)” en -al menos- 12 víctimas. El acusado es dueño de una clínica privada ubicada en avenida Espora al 3100, en Burzaco, partido de Almirante Brown. Actualmente lleva el nombre Sur Gametos, antes se llamaba Clínica de la Mujer. Además, Clementi cumplía funciones en el Hospital Evita de Lanús.

El Tribunal Oral 3 de Lomas – compuesto por los jueces María Fernanda Anaya, Marcelo Hugo Dellature y Luis Miguel Gabian – dará a conocer la sentencia el 22 de diciembre próximo.

En la situación que los jueces avalan el pedido de la fiscalía y la querella, Diego Clementi podría ser detenido tras la lectura de la sentencia del juicio.