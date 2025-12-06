Un estremecedor caso de violencia de género fue denunciado por Kiara M., quien junto a su hija de 1 año y 5 meses, fue víctima de un violento ataque por parte de su pareja, Agustín Alejandro Ramos.

Según su testimonio, todo ocurrió mientras estaban acostados mirando una película. Ramos se abalanzó sobre Kiara, la tomó del cuello y comenzó a golpearla, para luego tomar un cuchillo y asestarle varias puñaladas en el rostro.

La situación escaló cuando la bebé se acercó a su madre: el agresor le rozó el rostro con el arma blanca, provocándole un profundo corte que debió ser suturado con siete puntos. Kiara también sufrió heridas y dos puntos en la boca por los golpes recibidos.

Los gritos alertaron a los padres de la joven, quienes acudieron para intentar detener el ataque. En ese momento, Ramos golpeó de puñetazo a la madre de Kiara, dejándola inconsciente con una grave fisura maxilofacial que requerirá cirugía. El agresor logró escapar.

Tras el violento episodio, Kiara realizó la denuncia correspondiente y decidió hacerlo público debido a la gravedad de lo ocurrido. “No sé cómo seguimos vivas. Mi vida y la de mi bebé cambiaron para siempre. Necesito que esto llegue a donde tenga que llegar”, expresó la joven.

La familia pide difusión del caso y que cualquier persona que pueda aportar información útil se comunique de inmediato con las autoridades.