La Policía logró recuperar el ancla que había sido robada días atrás del monumento al almirante Guillermo Brown en Villa Carlos Paz, Córdoba. Estaba ubicada en la plazoleta de 9 de Julio y Bernardo D´Elía, en una zona céntrica de la ciudad serrana. El operativo se concretó este viernes luego de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia y ejecutados en distintos puntos de la ciudad, según informa Carlos Paz Vivo.

Fuentes policiales señalaron que, tras reunir información clave y avanzar con medidas judiciales, los efectivos lograron dar con el paradero del ancla, que fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia para continuar con el proceso correspondiente.

Los operativos se realizaron en simultáneo en varios domicilios de la ciudad, donde se buscaban elementos vinculados al robo. La fuerza no informó aún si hay detenidos, pero destacó que la investigación sigue abierta para determinar responsabilidades.