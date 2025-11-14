Un sujeto de 40 años quedó detenido acusado de tentativa de homicidio luego de herir con una llave de auto a un hombre durante un partido de fútbol femenino juvenil en un club de Berazategui. La víctima tiene 35 años se llama Jonathan José «El Corto» Smith, fue jugador de Claypole en 2011, es actual jugador de Lamadrid y es además chofer de aplicaciones.

El hecho ocurrió el miércoles en el club deportivo barrial Gimnasia y Esgrima de Villa España, en Berazategui, durante un partido de fútbol femenino Sub 16, donde hubo gritos, corridas, golpes y una brutal agresión que dejó al futbolista con una llave de auto incrustada en la frente.

Omar Álvarez, de 40 años, está detenido luego del hecho ocurrió en el club de avenida Italia y Calle 150, en Berazategui. Smith había ido simplemente a ver jugar a su hija, que integra el equipo Estrella ,de Plátanos. La jornada dio un giro abrupto cuando una discusión entre familiares de ambos clubes escaló hasta convertirse en una pelea generalizada.

Smith debutó en 2011 en Claypole y pasó por El Porvenir, Deportivo Paraguayo, Victoriano Arenas, Ituzaingó y Berazategui, entre otros. Hoy integra el plantel de Lamadrid, que este año disputó el Reducido por el ascenso a la B Metropolitana.

El impacto fue a la altura de la frente. Smith comenzó a sangrar de inmediato. Los testigos quedaron paralizados: la llave había quedado incrustada en su cabeza. Algunos intentaron asistirlo; otros corrieron a pedir ayuda. El agresor, de unos 40 años, fue identificado y detenido poco después. La causa quedó caratulada como “tentativa de homicidio”.

Smith, en estado de shock, fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo. Allí recibió las primeras curaciones, pero por la gravedad y la profundidad de la herida lo derivaron al Hospital El Cruce, en Florencio Varela, donde fue intervenido quirúrgicamente. Los médicos confirmaron que, pese a la violencia del golpe, la llave no comprometió arterias ni venas principales.

La esposa del futbolista, Romina, estaba en el club en el momento de la agresión. Aunque prefirió no dar demasiados detalles porque la causa está bajo investigación, sí reconstruyó cómo se originó el conflicto. «Cuando veo que mi nena con otra empieza a pelear entré para separar, pero estaba lejos. Tenía que dar una vuelta. Cuando llegué se estaban peleando todos. Se habían involucrado los papás de ambos clubes. Algunos con intenciones de separar, otros quizás no. Ahí empezó a empeorar todo», contó en diálogo con TN.

Sobre el ataque a su marido, reconoció que nadie advirtió de inmediato la gravedad de lo que había pasado: «No vi el momento exacto porque fue un revuelo de cinco minutos donde todos tratábamos de separar. No nos habíamos dado cuenta de que él tenía la llave clavada. No vimos el momento exacto. Cuando nos dimos cuenta de que era una llave fue impactante«.

La mujer también relató la tensión que se vivió durante las horas posteriores, mientras los médicos evaluaban qué hacer. «Lo operaron y está bien. Al principio no estaban las garantías para la operación, pero después no quedó opción porque ya llevaba 12 horas con la llave en la cabeza, así que se tomó la decisión de operarlo y por suerte salió bien», cerró.