Del 10 al 16 de noviembre, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) celebra la 41ª edición de la Semana del Helado Artesanal bajo el lema “El futuro es artesanal”.
El evento central es La Noche de las Heladerías, que tendrá lugar este jueves 13 de noviembre. A partir de las 19 horas, los locales adheridos ofrecerán la esperada promoción de 2×1 en la compra de un cuarto de kilo de helado, sumado a música en vivo en varios puntos del país.
En la región los locales adheridos son:
Almirante Brown
La Veneciana: Av. Hipólito Yrigoyen 12986, Adrogué
La Veneciana: Av. Espora 563, Adrogué
Riviera: Av. Hipólito Yrigoyen 12905, Adrogué
Riviera: Esteban Adrogué 1116, Adrogué
Riviera Boulevard Shopping: Av Hipólito Yrigoyen 13298 (Local 212)
Lomas de Zamora:
Veneciana: Laprida 475
La Veneciana: Boedo 298
La Veneciana: Av. Colombres 311
La Veneciana: Av. Colombres 101
La Veneciana: Laprida 151
La Veneciana: A. Alsina 1908
La Veneciana: Av. Hipólito YrigoyenGeppeto: Larroque 1001, Banfeld
Saint Moritz Banfeld: Maipú 269
Banfield
La Veneciana: Cochabamba 312
Banfield
Riviera Banfeld: French 202 esquina
Acevedo
Riviera Temperley: Av. Meeks 1307
Lanús:
El Piave: Salta 1904
Geppeto: Av. Manuel Quindimil 300
Saint Moritz: Juan Domingo Perón 2416, Valentín Alsina
La Veneciana: Av. Hipólito Yrigoye 5535, Escalada
La Veneciana: 25 de Mayo 27
La Veneciana: Basavilbaso 1803
La Veneciana: Enrique de Valle Iberlucea 2715
Para esta edición, AFADHYA presenta un sabor frutal súper fresco e innovador: Fruta D’ Oro. Este sorbete a base de agua combina mango y banana con un toque cítrico de lima y está sembrado con granizado de chocolate blanco.