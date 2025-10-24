La empresa Trenes Argentinos informó que todos los andenes de la ex estación Avellaneda (hoy Kosteki-Santillán), ya se encuentran adaptados para la detención de los trenes eléctricos luego que la plataforma número 1 quedara habilitada este miércoles para el ascenso y descenso de pasajeros de los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes.

La elevación de los andenes era una deuda pendiente desde diciembre de 2015, cuando comenzaron a circular los trenes eléctricos en la línea. En septiembre se había rehabilitado el andén 2. Hasta entonces, los usuarios utilizaban estructuras provisorias de madera, desplazadas del cuerpo principal de la estación, lo que generaba incomodidades y riesgos para los pasajeros.

Luego de varios años sin avances, la Secretaría de Transporte retomó las obras de adecuación general con trabajos que incluyeron la reconstrucción completa de boleterías, pisos, cerramientos, cielorrasos y sanitarios, así como la mejora de rampas, escaleras, barandas, pasamanos y accesos. También se colocaron ascensores para garantizar la accesibilidad total.

El plan integral abarcó la modernización del sistema contra incendios, el recambio de cableados eléctricos y de datos, la instalación de pantallas informativas y nuevo mobiliario, además de tareas de pintura, iluminación y mejora de los entornos.