Este domingo 26 de octubre habrá elecciones legislativas y muchos se preguntan cómo funcionará el transporte público. La información sobre los costos de viajar ya está disponible. Para poder ir a votar, mucha gente se moviliza en transporte público: trenes y colectivos.

Con el objetivo de garantizar el derecho al sufragio y promover la participación ciudadana, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informó que el transporte público automotor y fluvial será gratuito durante la jornada electoral del domingo 26 de octubre, cuando se celebren las elecciones nacionales.

La medida abarca a los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial; y a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, garantizando el acceso de todos los bonaerenses a sus lugares de votación.