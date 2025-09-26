«Para Trenes Argentinos y SOFSA, que dicen que la medida es por paritarias, dejo unas carpetas denunciando el pésimo estado en que se encuentran los trenes y la infraestructura ferroviaria», sostuvo en la red social X Sebastián Maturano, hijo del secretario general del gremio y representante de los maquinista en la reunión en Secretaría de Trabajo, luego de que el Ministerio de Capital Humano de Nacional dictara la conciliación obligatoria luego de dos días con trenes funcionando a 30 kilómetros por hora.

A pesar de no alcanzar un acuerdo, la cartera laboral firmó la conciliación obligatoria y cargó contra el titular de La Fraternidad. «Ante lo expuesto por las empresas de Trenes Argentinos sobre la inversión en obras y acciones prioritarias y urgentes que contempla su plan de ejecución, el titular del sindicato de trenes La Fraternidad, Omar Maturano decidió retirarse de la mesa y cortar la negociación», salió a denunciar el Ejecutivo.

Y exigió: «Se intima al sindicato La Fraternidad, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto las medidas de acción directa que venían llevando adelante y que afectaron la vida de más un millón de usuarios, como así también cualquier otra toda medida de que tuvieran previsto implementar». Sin embargo, ni el gremio ni la empresa Trenes Argentinos anunciaron la normalización de los servicios.

Este jueves fue otra jornada de demoras en las líneas de trenes del AMBA, con la excepción de la línea Roca que circuló con mayor regularidad, por la decisión de los maquinistas de circular a baja velocidad en protesta de las «deplorables e insuficientes» propuestas del Estado para revertir las denuncias por el estado de las vías y la seguridad del personal.