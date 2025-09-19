En Lomas de Zamora, Fuerza Patria dio inicio este jueves a su campaña electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre. El lanzamiento tuvo lugar en el Teatro Español, donde los candidatos nacionales Jorge Taiana y Juan Grabois encabezaron un conversatorio moderado por dos periodistas e inaugurado por el intendente local, Federico Otermín.

En el escenario, el jefe comunal dio comienzo a la charla, que comenzaría siendo moderada por Antonella Ponzo y luego por Nancy Pazos, con un discurso en el que aseveró que “Taiana y Grabois no se van a quebrar ni vender” y marcó que “lista de unidad que tiene que servir para poner a las personas en el centro de la agenda”.

“Le hacen muy bien al peronismo. Para dejar de discutir boludeces y centrarse en lo importante. El pueblo de Lomas los va a acompañar para construir alternativa de cara a 2027”, destacó Otermín.

Comenzado el conversatorio, el ex ministro de defensa enfatizó que en estas elecciones se debe “tomar conciencia de qué se juega: la posibilidad de frenar a Milei”. “Este panorama lo vi con Martínez de Hoz, Cavallo y Macri, y es siempre el mismo programa y cada vez funciona peor. Sabemos que este gobierno ya ha fracasado, tenemos que limitar el daño y para eso vamos al Congreso, para devolver lo que se le está sacando al pueblo”, señaló y agregó que “este presidente ha mentido a su pueblo, es un estafador y va a rendir cuentas cuando haya una justicia decente”.

También sumó: “Hoy no tenemos independencia económica, este gobierno no lo está haciendo. Hay que defender la soberanía en todas las áreas. Tenemos que discutir las prioridades de desarrollo y que todos tengan tierra, techo y trabajo”.



Por su parte, Grabois sostuvo que «si tenemos en las cámaras de diputados y senadores gente que no se vende, vamos a poder enfrentar la crisis que generó este modelo de saqueo que era inevitable porque ellos mienten, roban, se van y después quedan impunes, por eso es importante esta elección para recuperar la plata que le sacaron al Garrahan, que le devuelvan las Becas Progresar a los hijos de todos ustedes que se las robaron, que vuelvan a estar las obras en los barrios populares, las cloacas, las calles y que los programas de cooperativas vuelvan a ser una fuente de trabajo«.

Grabois, que empezó su militancia junto a cartoneros en 2001 y es fundador de Patria Grande, lanzó críticas al Gobierno Nacional. «Esta gente es capaz de vender a su madre por el 3% y tienen en su lista a un tipo como Espert que es corrupto, narco y bastante cobarde porque se fue en una motito abrazado acá en Lomas. Ellos ofrecen cárcel o bala, y nosotros ofrecemos tierra, techo y trabajo», remarcó.

Por último, Grabois llamó a redoblar los esfuerzos de cara a la campaña. «Todos los intendentes de la provincia, el gobernador Axel Kicillof, la compañera Cristina y nosotros nos tenemos que pelar el lomo en esta elección. No puede ser que en el país de Evita, Perón y del Papa Francisco gobiernen estos sinvergüenzas, así que tenemos una obligación moral de revertir el daño y hacer que se respete la dignidad de cada niño, niña, jubilado y laburante de este país».