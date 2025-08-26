Un violento accidente tuvo lugar en la localidad bonaerense de Banfield, donde un ciclista fue atropellado por un auto que iba a toda velocidad. Tras el siniestro, el conductor se dio a la fuga. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad.

En las últimas horas, por orden del Juzgado de Garantías Nª1 de Lomas de Zamora, los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Tucumán, en la localidad de José Mármol.

Los efectivos capturaron al sospechoso, identificado como Diego Alejandro Berges (47), y secuestraron el Citroën C3 que fue utilizado en el hecho. Según trascendió, Berges había cambiado la patente del auto para evitar ser identificado. La luz delantera, al costado izquierdo, estaba completamente rota. Se presume que fue por el impacto contra el ciclista.

La fiscal dispuso el traslado del detenido y avaló las actuaciones policiales. Las fuentes adelantaron que el sospechoso será indagado durante la mañana.

El joven atropellado debió ser sometido a una intervención quirúrgica y continúa grave según informaron sus allegados. .“Sufrió fractura de cráneo.Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor», comentó un familiar de la víctima en diálogo con el diario La Unión.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.