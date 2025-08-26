La localidad de Francisco de Asís celebrará su 120° aniversario con una gran fiesta de tres días a pura música, arte, cultura y gastronomía local en el Parque Don Orione, ubicado en Eva Perón 1948 – 2082. El evento, que tendrá lugar del viernes 29 al domingo 31 de agosto, ofrecerá una variada programación para toda la familia.

La celebración comenzará el viernes 29 de agosto a las 12 del mediodía con el Acto Institucional, seguido de presentaciones de artistas como Ballet Chaquipura, Tupasí, Taller de Folclore Itatí, DonoJam, Maitena, Los Anteojos, Kevin Leonel y el cierre a cargo de Nadin Chantal, representante del distrito en el programa La Voz.

El sábado 30 de agosto las actividades se iniciarán a las 15 hs con la Ceremonia de la Pachamama. La jornada continuará con shows de folklore con Punta Ñaro Chamame, humor de la mano de Yenni Loop, y música en vivo con Banda de Problemas, La Esmeralda Comparsa, Lunatikos y Cumbia Chingulay. La noche cerrará con un gran show de Damaris.

Finalmente, el domingo 31 de agosto se podrá disfrutar a partir de las 15 hs de una Muestra de Artistas Plásticos. La música en vivo seguirá con bandas locales como Comocrias, Batería Reciclaho, Toca de Acá, Plantajena y La Orquestilika, culminando la fiesta con el show de Popo Rigoli, otro de los participantes de la voz.

Además de los espectáculos en vivo, el festival contará con la presencia de los DJs Mauro J. y Ale Nadal, y un encuentro de emprendedores y gastronomía local para complementar la experiencia. Se invita a los vecinos y a toda la comunidad a participar de este evento para celebrar juntos un nuevo año del barrio de San Francisco de Asís.