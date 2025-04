Por el Día del Trabajador, que cae jueves, cae un jueves, el Gobierno había fijado en el calendario para este 2025 que haya un puente el viernesy el fin de semana largo se extienda por 4 días para fomentar el turismo antes del invierno. Pese a que muchos argentinos ya comienzan a planificar escapadas o descansos prolongados, a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, el viernes 2 de mayo no será feriado, sino que se lo considerará día no laborable con fines turísticos.

Por lo tanto, si sus respectivos empleadores así lo desean, muchos tendrán la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, mientras que otros deberán presentarse a sus puestos de trabajo con normalidad. Como se indicó arriba, la decisión queda totalmente en las manos de cada empleador.

En el caso de los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical. Es decir que, en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborales, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

En resumen, el feriado nacional deberá abonarse el doble de una jornada habitual, mientras que en un día no laborable su remuneración es como la del salario simple.

Bancos y escuelas cerradas

Las escuelas cerrar sus puertas y los bancos de todo el país suspenderán su atención al público durante cuatro días consecutivos, a raíz de un nuevo fin de semana largo que combina un feriado nacional con un día no laborable con fines turísticos. Pese a no tratarse de un feriado obligatorio, desde la Asociación Bancaria confirmaron que las sucursales permanecerán cerradas. Por lo tanto, los bancos no abrirán desde el jueves 1° hasta el domingo 4 de mayo inclusive. Recién volverán a operar de forma presencial el lunes 5.